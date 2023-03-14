В Дзержинском районном суде Новосибирска рассматривают дело в отношении учителя физкультуры. Причиной послужила смерть второклассницы.
Как напомнили в atas.info, 15 ноября 2022 года девочка начала тонуть в бассейне во время урока. Ученица не умела плавать. Врачи не смогли спасти её. Правоохранители завели уголовное дело.
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Министр экономики Сербии Раде Баста потребовал как можно скорее ввести санкции против России. Объяснил он это огромным давлением, которое испытывает его страна.