Новосибирскому учителю физкультуры грозит срок из-за смерти захлебнувшейся в бассейне школьницы

0:26 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Дзержинском районном суде Новосибирска рассматривают дело в отношении учителя физкультуры. Причиной послужила смерть второклассницы.

Как напомнили в atas.info, 15 ноября 2022 года девочка начала тонуть в бассейне во время урока. Ученица не умела плавать. Врачи не смогли спасти её. Правоохранители завели уголовное дело.

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