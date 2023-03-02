Baza: в Коломне прогремел взрыв

0:20 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Коломне был слышен громкий взрыв. Об этом сообщают Telegram-канал Baza и местные жители в социальных сетях. На данный момент детали инцидента неизвестны.

Грохот раздался во многих районах города. К месту взрыва выехали сотрудники правоохранительных органов и спасатели.

"Свист был слышен. Взрыв явно. Сначала был дым, а сейчас зарево", — сообщили очевидцы.

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