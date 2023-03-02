В Коломне был слышен громкий взрыв. Об этом сообщают Telegram-канал Baza и местные жители в социальных сетях. На данный момент детали инцидента неизвестны.
Грохот раздался во многих районах города. К месту взрыва выехали сотрудники правоохранительных органов и спасатели.
"Свист был слышен. Взрыв явно. Сначала был дым, а сейчас зарево", — сообщили очевидцы.
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