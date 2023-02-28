Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге экстренно закрыли из-за неопознанного летающего объекта

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Над аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге был обнаружен неопознанный летающий объект, вследствие чего небо над воздушной гаванью было закрыто, сообщает Telegram-канал "112".

Объявленный план "Ковёр" требует от всех воздушных судов, кроме военных и спасательных, немедленно совершить посадку или выйти из закрываемого района.

Данные сервиса Flightradar гласят, что гражданские самолёты не приближаются к Санкт-Петербургу.

Местные жители подтвердили Pravda.Ru, что в районе аэропорта Пулково кружат истребители.

Ранее стало известно, что российский спецназ в зоне спецоперации начал применять беспилотники-камикадзе с искусственным интеллектом.

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