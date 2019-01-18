Спасатели, предположительно, обнаружили плот с экипажем Су-34

В Татарском проливе, предположительно, обнаружены аварийные огни спасательного плота с экипажем самолета Су-34. Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс".

Спасатели, проводящие поисковые операции с воздуха заметили в проливе между материком Евразия и островом Сахалин объект на воде. Предположительно это может быть плот с выжившими при столкновении в воздухе двух бомбардировщиков Су-34.

Сегодня, 18 января, в 08:07 по московскому времени два бомбардировщика Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО столкнулись при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 км от береговой зоны. В Министерстве обороны РФ сообщили, что экипажи обоих самолетов сумел катапультироваться.

Спасатели уже направлены в акваторию пролива Лаперуза, где, по мнению экспертов, произошло столкновение. Спасательные группы как в воздухе, так и в воде начали поиск находившихся на борту с западной части Акватории.

По данным осведомленного источника, после столкновения один Су-34 смог долететь до базы и сесть с отказавшим двигателем. По предварительным данным, плановые полеты были выполнены с аэропорта Хурба, расположенного в 17 км от Комсомольска-на-Амуре.

Ранее Правда.Ру сообщала о том, что в Хабаровском крае с радаров пропали два истребителя Су-34.

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