Четверо товарищей из Оренбургской области распивали спиртные напитки. Во время застолья один из мужчин допустил, что его друг относится к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации. 20-летний парень решил доказать обратное и принялся избивать обидчика.
Он разбил бутылку об голову оппонента, в результате чего тот потерял сознание. После этого оренбуржец изнасиловал своего товарища.
По данным следствия, потерпевший скончался именно из-за сексуального насилия, а не от побоев, сообщает 56orb.ru.
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