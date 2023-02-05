Гладков сообщил о двух сбитых ракетах в Белгородской области

Российскими системами ПВО в Валуйском городском округе Белгородской области были сбиты две украинские ракеты. Информация об этом появилась в Telegram-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова.

Глава области уточнил, что эксперты в данный момент заняты выяснением последствий, которые повлёк за собой обстрел. Однако, согласно предварительным данным, никто не пострадал, и объекты инфраструктуры также не были разрушены.

"В Валуйском городском округе системой ПВО было сбито 2 ракеты. Последствия на земле уточняются. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. Если они будут, дополнительно вам сообщу", — написал Гладков.

Днём ранее обстрелу подверглось село Красного Шебекинского городского округа, о чём также сообщил Гладков. Пострадавших среди населения не было, однако была повреждена линия электропередачи и ряд частных домовладений.

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