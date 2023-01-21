Браконьеры из Ростова незаконно выловили рыбы на четыре млн рублей

В Ростовской области пограничникам удалось задержать рыбаков, которые при помощи донного трала "набраконьерили" на четыре миллиона рублей.

Согласно информации, донный трал запрещено использовать в России из-за непоправимого ущерба, который он наносит водной среде.

"Лодку с тралом изъяли, а донские учёные сообщили, что использование тралов строго запрещено из-за его вреда окружающей среде. Так, тралы при забросе и вылове собирают практически всю биоту, включая водоросли и моллюски, а также срывает кладки икры рыбы со дна и мутят воду", — передаёт rostovgazeta.ru.

Браконьерам грозит наказание вплоть до уголовной ответственности.

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