В Новосибирской области двух мужчин, которые занимались незаконной ловлей рыбы во время нереста, обязали выплатить 27 миллионов рублей.
По данным СМИ, обвиняемые совершили правонарушение в мае этого года. Рыбаки получили шесть осётров, 84 стерляди, леща, налима, плотву и окуня. Правоохранители заметили злоумышленников и завели уголовное дело.
"Суд назначил мужчинам по 6,6 года лишения свободы условно", — написали в atas.info.
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