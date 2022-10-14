В Новосибирской области браконьеров оштрафовали на 27 миллионов рублей

В Новосибирской области двух мужчин, которые занимались незаконной ловлей рыбы во время нереста, обязали выплатить 27 миллионов рублей.

По данным СМИ, обвиняемые совершили правонарушение в мае этого года. Рыбаки получили шесть осётров, 84 стерляди, леща, налима, плотву и окуня. Правоохранители заметили злоумышленников и завели уголовное дело.

"Суд назначил мужчинам по 6,6 года лишения свободы условно", — написали в atas.info.