Из-за борьбы с пьянством среди мобилизованных задержан капитан из Перми

Мобилизованного жителя Перми Михаила Жихарева задержали после того, как он начал активно бороться с пьянством в учебном части. Также капитан был отстранён от командования вверенным ему батальоном, пишет properm.ru.

Подчинённым Жихарева показалось, что его методы борьбы с пьянством являются чрезмерными. На капитана написали заявление после того, как он в процессе воспитательной беседы о вреде пьянства ударил по лавке топором. В тот момент мобилизованным показалось, что командир угрожает их безопасности.

Сам Жихарев объяснил, что топором он ударил в сердцах, когда понял, что никакие разговоры уже не помогают вразумить нерадивых подчинённых.

В соцсетях Жихарева есть много постов, посвящённых борьбе с пагубными привычками. По словам самого капитана, после его задержания мобилизованные в части начали много пить, дело доходит теперь до рукоприкладства и поножовщины.