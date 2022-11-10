Добровольцев из Карелии отправили домой из зоны ВСО за пьянство

По информации военкома Карелии, отдельных добровольцев, которые пожелали стать участниками спецоперации на Украине, отправили обратно домой за пристрастие к спиртным напиткам.

Как сообщает karelinform.ru, именно пьянство стало самой распространённой причиной увольнения добровольцев.

Однако, по словам военкома, часто бывает наоборот: многих людей военная служба постепенно меняет в лучшую сторону, и под влиянием обстоятельств вредные привычки мало-помалу искореняются, давая о себе знать всё реже.

В качестве примера военком привёл одного многодетного добровольца, который, войдя в ряды ВС РФ, смог наконец побороть алкогольную зависимость.