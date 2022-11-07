На территории частного участка в Петрозаводске в ночь на 7 ноября вспыхнул крупный пожар, для тушения которого понадобилось четыре единицы специализированной техники.
Как пишет karelinform.ru, возгорание произошло в петрозаводском микрорайоне Соломенном. Прибывшие на место пожарные увидели, что огнём охвачены частный деревянный дом и хозяйственная постройка на территории участка. Хуже всего было то, что в непосредственной близости от огня оказались баллоны с газом.
С огнём боролись 11 сотрудников 75-ой ПЧ "ОПС по Прионежскому району", которым удалось справиться с возгоранием к 3 часам ночи.
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