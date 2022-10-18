В Петрозаводске экстренные службы подняли по тревоге на сборный пункт военкомата

На сборный пункт военкомата, а также в сам военкомат в Петрозаводске в понедельник поступили звонки о ЧП. Об этом пишет издание karelinform.ru со ссылкой на местные соцсети.

Из-за сообщений о взрывном устройстве по тревоге были подняты экстренные службы города. На месте работали сотрудники полиции и бригада скорой помощи.