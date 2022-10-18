На сборный пункт военкомата, а также в сам военкомат в Петрозаводске в понедельник поступили звонки о ЧП. Об этом пишет издание karelinform.ru со ссылкой на местные соцсети.
Из-за сообщений о взрывном устройстве по тревоге были подняты экстренные службы города. На месте работали сотрудники полиции и бригада скорой помощи.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.