Экс-руководитель специального конструкторского бюро "Турбина" в Челябинской области должен выплатить 100 тысяч рублей за хищение 27 миллионов рублей. Об этом сообщили представители ФСБ по региону.
По данным kursdela.biz, бюро входило в состав госкомпании "Ростех". В 2012 году обвиняемый начал оформлять в качестве работников несуществующих людей. Зарплату получал сам злоумышленник.
"Суд признал мужчину виновным", — написали в издании.
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