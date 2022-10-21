Экс-глава челябинского завода выплатит 100 тыс. рублей за кражу 27 млн рублей

Экс-руководитель специального конструкторского бюро "Турбина" в Челябинской области должен выплатить 100 тысяч рублей за хищение 27 миллионов рублей. Об этом сообщили представители ФСБ по региону.

По данным kursdela.biz, бюро входило в состав госкомпании "Ростех". В 2012 году обвиняемый начал оформлять в качестве работников несуществующих людей. Зарплату получал сам злоумышленник.

"Суд признал мужчину виновным", — написали в издании.