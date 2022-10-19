Конфликт с ребёнком в общественном месте обошёлся тюменцу в 5 тысяч рублей

Несдержанность 41-летнего жителя Тюмени по отношению к подростку дорого обошлась первому.

Как пишет nashgorod.ru, в августе 2022 года тюменец в состоянии алкогольного опьянения выразил бурное возмущение поведением подростка в общественном месте, не смог совладать со своими эмоциями и ударил ребёнка по лицу.

Несмотря на раскаяние и признание своей вины, суд обязал обвиняемого уплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.