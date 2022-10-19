Несдержанность 41-летнего жителя Тюмени по отношению к подростку дорого обошлась первому.
Как пишет nashgorod.ru, в августе 2022 года тюменец в состоянии алкогольного опьянения выразил бурное возмущение поведением подростка в общественном месте, не смог совладать со своими эмоциями и ударил ребёнка по лицу.
Несмотря на раскаяние и признание своей вины, суд обязал обвиняемого уплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.