Суд в Тюмени вынесен приговор пятерым бывшим сотрудникам полиции

Пятеро высокопоставленных бывших сотрудников полиции осуждены за мошенничество в Тюмени. Об этом пишет издание nashgorod.ru.

Сообщается, что полицейские под предлогом профилактики проводили проверку в торговых точках города, где незаконно изымали алкогольную и табачную продукцию, существенно занижая её количество.

Суд назначил виновным сроки от до 2,5 до 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.