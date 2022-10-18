Пятеро высокопоставленных бывших сотрудников полиции осуждены за мошенничество в Тюмени. Об этом пишет издание nashgorod.ru.
Сообщается, что полицейские под предлогом профилактики проводили проверку в торговых точках города, где незаконно изымали алкогольную и табачную продукцию, существенно занижая её количество.
Суд назначил виновным сроки от до 2,5 до 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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