Ученик младшей школы села Сокур под Новосибирском почувствовал себя плохо после занятий физкультурой и скончался в автомобиле скорой помощи.
"Учитель незамедлительно вызвал скорую медицинскую помощь, однако малолетний в пути следования в медицинское учреждение скончался", — сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.
После разминки с одноклассниками на уроке мальчик почувствовал недомогание и упал. В Следкоме уточнили, что в настоящее время идёт расследование и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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