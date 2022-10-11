Восьмилетний школьник под Новосибирском скончался после урока физкультуры

Ученик младшей школы села Сокур под Новосибирском почувствовал себя плохо после занятий физкультурой и скончался в автомобиле скорой помощи.

"Учитель незамедлительно вызвал скорую медицинскую помощь, однако малолетний в пути следования в медицинское учреждение скончался", — сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

После разминки с одноклассниками на уроке мальчик почувствовал недомогание и упал. В Следкоме уточнили, что в настоящее время идёт расследование и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.