Baza: взорвавшийся на Крымском мосту грузовик вёз плёнку в Симферополь

Грузовик, который, предположительно, взорвался вчера утром на Крымском мосту, вёз из Армавира в Симферополь 21 тонну плёнки, уложенной в палеты. Об этом пишет Baza.

Водитель фуры Махиб Юсубов мог оказаться на мосту 7 октября, но задержался на сутки, так как остановился отдохнуть в нескольких километрах от него. Он рассказал об этом родным по телефону, после чего отключил аппарат.

Из других подробностей сообщается, что Юсубов нашёл заказ через биржу для перевозчиков и загрузился, по документам, плёнкой 6 октября. С фирмой "ТЭК-34" он раньше не работал, а за поездку должен был получить 48 тысяч рублей.

Ранее издание NYT назвало ответственными за подрыв Крымского моста спецслужбы Украины.