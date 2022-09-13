Глава Белгородской области Вячеслав Гладков уговаривает жителей Журавлёвки и Нехотеевки эвакуироваться из населённых пунктов, передаёт bel.ru.
По словам губернатора, на территории этих сёл, несмотря на регулярные обстрелы со стороны украинской армии, ещё остаётся мирное население.
В понедельник, 12 сентября, Гладков посетил Журавлёвку и Нехотеевку. По итогам визита он отметил, что в населённых пунктах сохраняется напряжённая обстановка, однако там продолжают работать специалисты экстренных служб, полицейские и пограничники.
"Все чётко выполняют свою работу", — указал глава региона.
Как пояснил губернатор, многие жители Журавлёвки отказываются покидать свои дома, хотя руководитель сельского поселения Анжелика Самойлова постоянно призывает их к эвакуации.
Помимо этого, Гладков поделился, что в ближайшее время в населённые пункты завезут стройматериалы для восстановления разрушенных построек.
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