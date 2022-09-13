В ФСБ России сообщили, что директора по качеству авиазавода арестовали по делу о госизмене в пользу киевского режима.
Житель Подмосковья имел доступ к засекреченным документам и воспользовался своим положением, отправив фотографии фрагментов чертежей деталей боевой авиационной техники.
ФСБ считает, что мужчина передал снимки сотруднику Одесского авиационного завода, передаёт "Интерфакс".
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