ФСБ: топ-менеджер авиазавода из Подмосковья арестован по делу о госизмене

В ФСБ России сообщили, что директора по качеству авиазавода арестовали по делу о госизмене в пользу киевского режима.

Житель Подмосковья имел доступ к засекреченным документам и воспользовался своим положением, отправив фотографии фрагментов чертежей деталей боевой авиационной техники.

ФСБ считает, что мужчина передал снимки сотруднику Одесского авиационного завода, передаёт "Интерфакс".