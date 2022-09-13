В Канаде из-за серии перестрелок погибли два человека: трое пострадали

В результате серии перестрелок в канадских Миссиссоге, Милтоне и Гамильтоне погибли два человека, среди них оказался полицейский.

Ещё трое получили ранения.

Как передаёт Globe and Mail, в трёх населённых пунктах стрелял один и тот же человек.

"Полиция Гамильтона подтверждает, что один человек был задержан и скончался, это связано с расследованием перестрелок", — цитирует сообщение полиции издание.

Как подчеркнули правоохранительные органы, стрелка задержали, и общественности ничего не угрожает.