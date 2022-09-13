В результате серии перестрелок в канадских Миссиссоге, Милтоне и Гамильтоне погибли два человека, среди них оказался полицейский.
Ещё трое получили ранения.
Как передаёт Globe and Mail, в трёх населённых пунктах стрелял один и тот же человек.
"Полиция Гамильтона подтверждает, что один человек был задержан и скончался, это связано с расследованием перестрелок", — цитирует сообщение полиции издание.
Как подчеркнули правоохранительные органы, стрелка задержали, и общественности ничего не угрожает.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.