Российские фермеры продали "поддельных" коров скотоводам из Казахстана

В Набережных Челна суд рассматривает дело о продаже "обычных" коров, вместо племенных. Согласно сообщению, потенциальные поставщики "ТД КамАгро" заключили несколько контрактов на поставку породистых животных в Казахстан.

Однако когда пришло время отправлять скот покупателям, в компании заявили, что коровы никакие не породистые, а "обычные" и если не казахстанцы не хотят, то пусть скот не забирают.

"Когда деньги были перечислены на счета, то хозяин животных объявил покупателям, что таких пород у него нет, и предложил другую — не племенную, а обычную.

Зарубежные фермеры решили разорвать договор с продавцом и вернуть свои деньги, но получили отказ", — пишет inkazan.ru.

Представители казахстанских фирм были вынуждены приехать в Казань и лично писать заявление в СК по региону. Согласно информации, правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества.