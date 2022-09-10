Правозащитник Новицкий: всё чаще "сотрудники МВД" звонят россиянам с Украины

Звонки с условных банков, фирм и даже якобы МВД могут привести к утечке личных данных абонента, заявил в беседе с Pravda.Ru президент Российской секции Международного общества прав человека, правозащитник Владимир Новицкий.

Как подчеркнул правозащитник, в ход мошенников идут любые структуры: от банков, где предполагаемой жертве заявляют, что на её имя взяли кредит, до правоохранительных органов, где в ходе разговора убеждают, что на гражданина возбудили уголовное дело.

По словам Новицкого, как правило, сейчас чаще звонят с Украины, и цели у мошенников может быть две:

выманить персональные данные,

записать голос для дипфейков.

"Не надо вступать в дискуссию, не надо требовать каких-то сведений. Тем более, как правило, это звонки идут из территории, где сейчас проходит операция. Поэтому правду вам никто не скажет, что они звонят из какого-нибудь Чернигова или из Львова. И могут записать голос", — пояснил правозащитник.

Новицкий подчеркнул, что лучшим решением в борьбе с такими звонками станет молчание. Из российского МВД гражданину звонить будут вряд ли.

Но если человек сомневается и допускает, что его действительно "беспокоят" из правоохранительных органов, то лучше "перестраховаться".

"Обращайтесь официально и всё. Сегодня, к сожалению, такая масса звонков. Потом можно перепроверить, набрав с другого телефона этот номер. Как правило, эти номера либо не работают, либо принадлежат совершенно иным людям", — резюмировал собеседник.

Ранее правоохранительные органы предупредили россиян о том, что мошенники начали "мстить" особо бдительным гражданам и передавать их телефонные номера уже обманутым людям.