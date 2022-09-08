В Новосибирске группа мужчин была задержана ОМОНом возле ТРЦ

Возле новосибирского торгово-развлекательного центра 7 сентября произошло ЧП — представители ОМОНа скрутили около 30 мужчин прямо на парковке. Об этом сообщает atas.info.

Позже было опубликовано видео, на котором желающие могли увидеть, как задержанные были положены на асфальт лицом вниз.

Очевидцы рассказывали, что мужчины при задержании спецназовцами начали разбегаться, однако это им не помогло — всех поймали и усадили в спецмашины, которых, по словам горожан, было не меньше пяти.

В местном ГУ МВД пока никак не прокомментировали случившееся, пообещав позднее рассказать все детали этого "оперативного мероприятия".