В Челябинской области водитель сгорел заживо в своём автомобиле

В Челябинской области водитель автомобиля ВАЗ-211440 не справился с управлением и врезался в дерево.

Трагедия произошла на трассе Кыштым – Вязовая – Сайма.

Согласно информации, сначала автомобиль 19-летнего водителя вылетел с дороги на обочину, врезался в дерево, а после загорелся, передаёт kursdela.biz.

Сообщается, что мужчина погиб на месте.