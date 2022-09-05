В Челябинской области водитель автомобиля ВАЗ-211440 не справился с управлением и врезался в дерево.
Трагедия произошла на трассе Кыштым – Вязовая – Сайма.
Согласно информации, сначала автомобиль 19-летнего водителя вылетел с дороги на обочину, врезался в дерево, а после загорелся, передаёт kursdela.biz.
Сообщается, что мужчина погиб на месте.
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