Появилась информация о жертвах взрыва на оптовом рынке "Сурмалу" в столице Армении.
Число пострадавших от взрыва в Ереване увеличилось до 51 человека. Официально подтверждена гибель одного человека — мужчины.
Рассматривается версия взрыва на складе пиротехники из-за нарушений требований безопасности. На месте происшествия ведутся спасательные работы.
Местные СМИ сообщают о гибели пятилетней девочки, однако власти пока не подтверждают эту информацию.
Ранее в Сети распространились кадры, заснятые очевидцами в момент взрыва на рынке в Ереване. На видео видны огромные столбы чёрного дыма.
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