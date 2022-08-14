От взрыва в Ереване пострадали более 50 человек: есть погибшие

Появилась информация о жертвах взрыва на оптовом рынке "Сурмалу" в столице Армении.

Число пострадавших от взрыва в Ереване увеличилось до 51 человека. Официально подтверждена гибель одного человека — мужчины.

Рассматривается версия взрыва на складе пиротехники из-за нарушений требований безопасности. На месте происшествия ведутся спасательные работы.

Местные СМИ сообщают о гибели пятилетней девочки, однако власти пока не подтверждают эту информацию.

Ранее в Сети распространились кадры, заснятые очевидцами в момент взрыва на рынке в Ереване. На видео видны огромные столбы чёрного дыма.