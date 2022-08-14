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Происшествия

В Ереване — ЧП. На оптовом рынке раздался взрыв. В Сети распространяются кадры, на которых огромные столбы чёрного дыма поднимаются высоко к небу.

О происшествии сообщает издание Sputnik Армения. Пользователи социальных сетей пишут, что взрывается пиротехническая продукция.

По предварительным данным, есть пострадавшие, под завалами могут находиться люди. Официального подтверждения о жертвах пока нет.

Очевидцы засняли момент взрыва. На видео люди пытаются убежать от взрывной волны, сопровождающейся клубами тёмного дыма.

До сих пор раздаются звуки взрывающихся петард и фейерверков. На месте работают спасатели.

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Автор: Елена Былкина
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