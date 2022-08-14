В столице Армении прогремел мощный взрыв на рынке "Сурмалу"

В Ереване — ЧП. На оптовом рынке раздался взрыв. В Сети распространяются кадры, на которых огромные столбы чёрного дыма поднимаются высоко к небу.

О происшествии сообщает издание Sputnik Армения. Пользователи социальных сетей пишут, что взрывается пиротехническая продукция.

По предварительным данным, есть пострадавшие, под завалами могут находиться люди. Официального подтверждения о жертвах пока нет.

Очевидцы засняли момент взрыва. На видео люди пытаются убежать от взрывной волны, сопровождающейся клубами тёмного дыма.

До сих пор раздаются звуки взрывающихся петард и фейерверков. На месте работают спасатели.