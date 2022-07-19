Во Владивостоке соцработники обнаружили голодного ребёнка с ожогами

Во Владивостоке социальные работники обнаружили пятилетнего мальчика с признаками голодания и ожогами. Об этом пишет vostokmedia.com.

По информации издания, мать не обращала никакого внимания на своего сына, поэтому семьёй заинтересовалась соцопека. Эксперты установили, что мальчик жил в неблагоприятной для развития обстановке.

На мать ребёнка завели уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего по статье 156 УК РФ.

Материалы дела направлены на рассмотрение во Фрунзенский районный суд. Женщину уже лишили родительских прав, а мальчика доставили в специальное детское учреждение.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске семья с пятью детьми живёт на маленькой площади практически без денег. Несовершеннолетние не посещают школу и не выходят на улицу, однако опека не увидела оснований для их изъятия.