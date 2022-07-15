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Украинские военные обстреляли приграничное село Некислицы в Брянской области

Происшествия

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничное село Некислицы в Брянской области. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.

Украинские военные обстреляли приграничное село Некислицы в Брянской области

По его словам, атака со стороны украинских военных началась 15 июня в 05:00 по местному времени. Как пояснил губернатор, в результате обстрела повреждена линия электропередачи.

"С территории Украины был произведён артиллерийский обстрел приграничного села Некислицы Севского района", — подтвердил Богомаз.

Он добавил, что пострадавших и жертв нет. На месте ЧП работают специалисты всех оперативных служб. Глава региона подчеркнул: бригада электриков вскоре приступит к восстановлению линии электропередачи.

Ранее Богомаз сообщал, что украинская армия обстреляла посёлок городского типа Белая Берёзка, выпустив по населённому пункту 18 миномётных снарядов. Во время атаки со стороны ВСУ никто не пострадал.

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Автор: Юлия Миленина
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