Брянский губернатор рассказал о том, что украинская армия обстреляла посёлок городского типа Белая Березка. По населённому пункту выпущено 18 миномётных снарядов.
Артиллерийскому обстрелу со стороны Украины подвергся посёлок в Брянской области. Об этом 12 июля в социальных сетях написал губернатор Александр Богомаз.
"Сегодня вечером со стороны Украины был произведён артиллерийский обстрел пгт Белая Березка Трубчевского района", — сообщил Богомаз.
Жертв и пострадавших среди населения удалось избежать. На месте работают оперативные службы.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела села Некислицы Брянской области со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) была повреждена линия электропередачи.
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