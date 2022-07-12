Брянский губернатор сообщил о миномётной атаке ВСУ на посёлок Белая Берёзка

Брянский губернатор рассказал о том, что украинская армия обстреляла посёлок городского типа Белая Березка. По населённому пункту выпущено 18 миномётных снарядов.

Артиллерийскому обстрелу со стороны Украины подвергся посёлок в Брянской области. Об этом 12 июля в социальных сетях написал губернатор Александр Богомаз.

"Сегодня вечером со стороны Украины был произведён артиллерийский обстрел пгт Белая Березка Трубчевского района", — сообщил Богомаз.

Жертв и пострадавших среди населения удалось избежать. На месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела села Некислицы Брянской области со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) была повреждена линия электропередачи.