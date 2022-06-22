Новосибирец подозревается в краже более 12 тыс. рублей с банковских счетов нескольких жителей Удмуртии. Об этом сообщает udm-info.ru.
По данным издания, 21-летний молодой человек связывался с людьми, которые продавали какие-либо товары онлайн. Он заверял, что готов совершить покупку, но просил оформить доставку по ссылкам, которые предоставлял продавцам. Обманутые граждане переходили по ссылкам и вводили данные своих банковских карт, после чего злоумышленник получал доступ к счетам.
В отношении жителя Новосибирска возбуждено уголовное дело. Правоохранители подозревают его в краже не менее 12 тыс. рублей.
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