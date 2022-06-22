Жители Новосибирской области массово сообщают о нашествии мошек, однако учёные утверждают, что летом их количество не превысит средних значений. Об этом пишет atas.info.
По информации издания, горожане стали часто жаловаться на болезненные укусы мошек. В материале сказано, что процессу их размножения способствовал прогрев воды в реках Новосибирской области.
Срок жизни мошек составляет порядка трёх недель, при этом около половины этого периода они проводят в поисках крови, которая необходима им для того, чтобы отложить яйца.
Как отмечает издание, существует несколько способов защиты от насекомых:
Количество мошек в Новосибирске должно сократиться во второй декаде июля.
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