Суд в Оренбурге оставил в силе вынесенное ранее решение об аресте зампреда городского комитета по управлению имуществом Никиты Сафронова. Об этом сообщает 56orb.ru.
"Суд рассмотрел апелляцию Сафронова на решение о его аресте. Защита надеялась, что удастся перевести арестованного чиновника из СИЗО под домашний арест", — говорится в сообщении.
По версии следствия, Сафронов угрожал расторгнуть договор аренды с одним из местных предпринимателей и вымогал у него взятку. Чиновник был задержан 7 июня.
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