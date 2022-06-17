Суд оставил под стражей чиновника мэрии Оренбурга Сафронова

Суд в Оренбурге оставил в силе вынесенное ранее решение об аресте зампреда городского комитета по управлению имуществом Никиты Сафронова. Об этом сообщает 56orb.ru.

"Суд рассмотрел апелляцию Сафронова на решение о его аресте. Защита надеялась, что удастся перевести арестованного чиновника из СИЗО под домашний арест", — говорится в сообщении.

По версии следствия, Сафронов угрожал расторгнуть договор аренды с одним из местных предпринимателей и вымогал у него взятку. Чиновник был задержан 7 июня.