Бизнесмен из Южного Тушино Иван Д. оказался очередной жертвой кассиров-менял. В обменный пункт мужчина пришёл с целью поменять на доллары 6,6 миллиона рублей, однако в результате лишился всех денежных средств.
Пострадавший рассказал Телеканалу "360", что обменник расположен на улице Свободы, но комментировать произошедшее не стал.
Как сообщается в соцсетях, москвич хотел получить 100 тысяч долларов, но, взяв деньги, кассир просто закрыл жалюзи и убежал. Вероятно, побег произошёл через шкаф, у которого была демонтирована задняя стенка. Она прилегала к запасному выходу из здания.
Отмечается, что обменник открылся совсем недавно — в мае. сотрудница магазина, расположенного рядом, рассказала, что там делали ремонт новые владельцы. И, скорее всего, они реконструировали помещение так, что сделали быстрый выход из него из него через шкаф.
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