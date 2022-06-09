Кассир обменного пункта в Москве забрал 6,6 млн рублей и сбежал через шкаф

Бизнесмен из Южного Тушино Иван Д. оказался очередной жертвой кассиров-менял. В обменный пункт мужчина пришёл с целью поменять на доллары 6,6 миллиона рублей, однако в результате лишился всех денежных средств.

Пострадавший рассказал Телеканалу "360", что обменник расположен на улице Свободы, но комментировать произошедшее не стал.

Как сообщается в соцсетях, москвич хотел получить 100 тысяч долларов, но, взяв деньги, кассир просто закрыл жалюзи и убежал. Вероятно, побег произошёл через шкаф, у которого была демонтирована задняя стенка. Она прилегала к запасному выходу из здания.

Отмечается, что обменник открылся совсем недавно — в мае. сотрудница магазина, расположенного рядом, рассказала, что там делали ремонт новые владельцы. И, скорее всего, они реконструировали помещение так, что сделали быстрый выход из него из него через шкаф.