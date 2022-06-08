Кассир обменника в Москве сбежала через окно с 40 миллионами рублей клиента

В столичном пункте обмена валют кассир приняла от клиента 40 миллионов рублей и сбежала через окно.

Так, московский водитель Антон оценил сложившуюся ситуацию и решил подзаработать на курсах валют. Схема была достаточно проста: менять рубли на доллары и обратно через посредника. В этом деле согласился помочь некий Георгий.

"Деловые партнёры условились о встрече, и в первый раз Антону удалось пробно обменять несколько миллионов по выгодному курсу. После этого молодой человек взял в долг у брата-бизнесмена и вместе с Георгием пошёл в тот же обменник. В этот раз он решился на обмен по-крупному и взял с собой 33,5 млн рублей. Ещё 6,5 млн рублей добавил Георгий", — пишет Телеграм-канал Baza.

Сумму в 40 миллионов рублей он спокойно передал кассиру обменника, но она попросила подождать, чтобы пересчитать деньги, при этом закрыв жалюзи. По прошествии некоторого времени Антон таки решил заглянуть внутрь и увидел, что женщина исчезла.

Как оказалось, кассир выбралась из пункта обмена валют через окно, добралась до автомобиля "Киа Рио" и просто уехала в неизвестном направлении.

В настоящее время мошенницу ищут правоохранительные органы.