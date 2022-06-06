В Ижевске оштрафовали бывшую сотрудницу Пенсионного фонда за то, что она передавала мошенникам служебную информацию, об этом сообщает udm-info.ru.
Отмечается, что женщина за деньги передавала недобросовестным риелторам, занимающимся сделками по обналичиванию материнского (семейного) капитала, информацию служебного характера, содержащуюся в пенсионных делах граждан.
За нарушение неприкосновенности частной жизни суд обязал её выплатить штраф.
Отмечается, что женщину уволили из Пенсионного фонда.
Ранее стало известно, что у пожилой женщины в Красноярском крае украли полмиллиона, пообещав ей бесплатный продуктовый набор. Выяснилось, что злоумышленница обратилась к пенсионерке на улице от лица соцработника. Она сказала, что 88-летней женщине полагаются бесплатные продукты.
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