Работница Пенсионного фонда продавала мошенникам служебную информацию

В Ижевске оштрафовали бывшую сотрудницу Пенсионного фонда за то, что она передавала мошенникам служебную информацию, об этом сообщает udm-info.ru.

Отмечается, что женщина за деньги передавала недобросовестным риелторам, занимающимся сделками по обналичиванию материнского (семейного) капитала, информацию служебного характера, содержащуюся в пенсионных делах граждан.

За нарушение неприкосновенности частной жизни суд обязал её выплатить штраф.

Отмечается, что женщину уволили из Пенсионного фонда.

Ранее стало известно, что у пожилой женщины в Красноярском крае украли полмиллиона, пообещав ей бесплатный продуктовый набор. Выяснилось, что злоумышленница обратилась к пенсионерке на улице от лица соцработника. Она сказала, что 88-летней женщине полагаются бесплатные продукты.