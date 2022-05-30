Украли полмиллиона: пенсионерке пообещали бесплатные продукты

У пожилой женщины в Красноярском крае украли полмиллиона, пообещав ей бесплатный продуктовый набор, об этом сообщает prmira.ru.

Выяснилось, что злоумышленница обратилась к пенсионерке на улице от лица соцработника. Она сказала, что 88-летней женщине полагаются бесплатные продукты и растительное масло, для которого нужна пустая ёмкость.

Бабушка отвела аферистку в свою квартиру, чтобы взять банку, а подозреваемая в это время забрала 500 тысяч рублей.

Правоохранителям удалось задержать обманщицу. По данным следствия, она подобным образом обокрала ещё одну жительницу Красноярского края.

Ранее московские мошенники обманули пенсионерку на семь миллионов рублей. Злоумышленники позвонили женщине и представились банковскими работниками. Бабушке сообщили, что с её карт хотят украсть деньги, и чтобы этого не произошло, ей необходимо перевести все накопления на один счёт. С таким же "предупреждением" позвонили ещё два раза, но уже якобы специалисты других банков.