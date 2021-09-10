Московские мошенники обманули пенсионерку на семь миллионов рублей

Женщине позвонили мошенники и представились банковскими работниками. Ей сообщили, что с её карт хотят украсть деньги и чтобы этого не произошло, ей необходимо перевести все накопления на один счёт. С такой же "предупреждением" позвонили ещё два раза, но уже якобы специалисты других банков.

Пенсионерка специально сняла сбережения с трёх банковских карт и отправила мошенникам. Когда пострадавшая поняла, что отдала добровольно семь миллионов рублей, то обратилась в полицию, передаёт ТАСС.

Ранее Pravda.Ru писала о том, как мошенники обманули московскую пенсионерку дважды. Сначала женщина купила биткоины на миллион рублей и ждала прибыли. Когда же обещанное богатство не пришло на карту, женщина отправилась в офис, где её уговорили вложиться в криптовалюту повторно. В общей сложности бабушка отдала мошенникам два миллиона рублей.

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