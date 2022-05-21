В ходе спецоперации на Украине погиб командир танка Дмитрий Банул

Контрактник из Нижегородской области Дмитрий Банул погиб в ходе спецоперации на Украине, об этом пишет newsnn.ru.

Отмечается, что Банул был контрактником, командиром танка, кавалером ордена Красной Звезды. Он погиб, выполняя воинский долг.

Ранее стало известно, что на Украине в ходе спецоперации погибли два контрактника из Оренбургской области. Прикрывая пехоту, младший сержант Талгат Жумбаков выехал на БМП и открыл огонь по противнику. В этот момент в машину угодил снаряд. Вместе с Жумбаковым погиб его друг Руслан Аргимбаев.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.