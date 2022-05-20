Полиция в Корее составила протокол на толкнувшего таксиста охранника Байдена

Полиция в Сеуле составила протокол на агентов Секретной службы США, поссорившихся с местным таксистом, сообщает ABC. Они в состоянии алкогольного опьянения толкнули мужчину, отмечает телеканал.

Американские силовики прибыли в Южную Корею, где готовили встречу президента США Джо Байдена в одной из гостиниц. Однако ранним утром между двумя агентами и таксистом завязалась ссора, в ходе которой один из охранников толкнул корейца. После этого мужчина вызвал полицию.

"На место прибыла полиция, был составлен протокол с подробным описанием происшествия", — говорится в сообщении ABC.

По данным телеканала, американские агенты находились в состоянии алкогольного опьянения, но не при исполнении. Водитель такси намерен добиваться наказания напавшего на него силовика, которого вскоре должна допросить полиция. При этом Секретная служба США заявила, что планирует отозвать обратно в страну обоих агентов и временно отстранить от работы.