ФСБ заявила о предотвращении теракта против российских военных в Калининграде

Сотрудники ФСБ пресекли подготовку теракта в Калининграде.

По информации пресс-службы ведомства, силовики задержали в Калининграде россиянина, который, по данным ФСБ, является сторонником запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор"*. Сообщается, что злоумышленник планировал совершить теракт против военнослужащих одной из частей накануне празднования Дня Победы.

Согласно сведениям силовиков, после совершения преступления мужчина собирался поехать на Украину и участвовать там в боевых действиях против ВС РФ.

Сообщается, что у подозреваемого изъято самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, а также атрибутика экстремистской организации.

В настоящее время в отношении задержанного завели уголовное дело по статьям УК РФ "Приготовление к теракту" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, переделка или ремонт взрывных устройств".

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ;

* признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ