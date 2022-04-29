Сотрудники ФСБ пресекли подготовку теракта в Карачаево-Черкесии.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в подготовке теракта на одном из объектов органов власти и правопорядка подозревается мужчина, который, по данным ФСБ, является сторонником запрещённой в РФ международной террористической организации. Злоумышленника задержали в Карачаевске.
По месту жительства подозреваемого силовики обнаружили компоненты самодельного взрывного устройства. Сообщается также об изъятии «иных материалов, изобличающих преступные намерения» мужчины.
В настоящее время в отношении задержанного завели уголовное дело по статьям УК РФ "Приготовление к теракту" и "Участие в деятельности террористической организации".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.