ФСБ заявила о предотвращении теракта против органов власти и правопорядка в КЧР

Сотрудники ФСБ пресекли подготовку теракта в Карачаево-Черкесии.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в подготовке теракта на одном из объектов органов власти и правопорядка подозревается мужчина, который, по данным ФСБ, является сторонником запрещённой в РФ международной террористической организации. Злоумышленника задержали в Карачаевске.

По месту жительства подозреваемого силовики обнаружили компоненты самодельного взрывного устройства. Сообщается также об изъятии «иных материалов, изобличающих преступные намерения» мужчины.

В настоящее время в отношении задержанного завели уголовное дело по статьям УК РФ "Приготовление к теракту" и "Участие в деятельности террористической организации".