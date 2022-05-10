Полуторагодовалая девочка отравилась "Ибупрофеном" в Орске

Полуторагодовалая девочка в Орске из-за недосмотра взрослых приняла "Ибупрофен", её доставили в местную больницу с отравлением. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному происшествию.

Как сообщает 56orb.ru, девочку в возрасте 1,5 года доставили в одно из медучреждений Орска. В ходе разбирательства полицейские выяснили, что она нашла и выпила лекарство "Ибупрофен", от чего и получила отравление.

Правоохранители сделали акцент на том, что подобные инциденты случаются из-за невнимательности взрослых.

"Хранить препараты нужно в недоступных для детей месте, и не оставлять без присмотра малышей", — напомнили в УМВД.

Ранее в Оренбуржье у школьницы диагностировали отравление суррогатным алкоголем. По информации регионального СУ СКР, инцидент произошёл в Гайском городском округе. Его семилетнюю жительницу доставили в детскую больницу Новотроицка. Как выяснили следователи, школьница выпила опасное спиртное накануне вечером в компании приятелей.

До этого уже сообщалось о случаях массового отравления алкоголем в четырёх муниципальных образованиях Оренбуржья — Адамовском и Домбаровском районах, Ясненском городском округе и Орске.