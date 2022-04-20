В центре столицы наблюдается сильное задымление. Эпицентр возгорание находится рядом с памятником Юрию Долгорукому.
Видео пожара появилось в Telegram-кнале Ксении Собчак. Очевидцы сняли чёрный дым, который заволок часть центральной площади Москвы.
"В Москве напротив мэрии крупный пожар. Горит что-то у памятника Юрию Долгорукому", — прокомментировала кадры Собчак.
Портал "Новости Москвы" сообщает, что горят подвалы Фестивальной площади. На месте возгорания работают пожарные.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".