В РФ завели дело о геноциде из-за обстрелов города Счастье в ЛНР

Российские следователи возбудили уголовное дело в связи с обстрелами ВСУ города Счастье в ЛНР.

По информации СКР дело завели по статье УК РФ "Геноцид, то есть действия, направленные на полное уничтожение национальной, этнической группы как таковой".

Согласно сведениям Следственного комитета, с конца февраля 2022 украинские военные неоднократно обстреливали жилые кварталы Счастья из различных видов оружия, в том числе из артиллерии.

Следователи полагают, что целью обстрелов было полное уничтожение русскоговорящих жителей города, которые не участвовали в боевых действиях.

В результате обстрелов есть жертвы, сотни жителей города получили ранения. Точное число погибших и пострадавших планируется установить в ходе расследованиях уголовного дела.

Также сообщается, что из-за обстрелов в Счастье получили повреждения более 330 домов, часть из них полностью разрушена. Кроме того, повреждены газопровод и водопровод, а также электроподстанция.

В настоящее время следователи устанавливают, кто причастен к обстрелам города.