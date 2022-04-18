Российские следователи возбудили уголовное дело в связи с обстрелами ВСУ города Счастье в ЛНР.
По информации СКР дело завели по статье УК РФ "Геноцид, то есть действия, направленные на полное уничтожение национальной, этнической группы как таковой".
Согласно сведениям Следственного комитета, с конца февраля 2022 украинские военные неоднократно обстреливали жилые кварталы Счастья из различных видов оружия, в том числе из артиллерии.
Следователи полагают, что целью обстрелов было полное уничтожение русскоговорящих жителей города, которые не участвовали в боевых действиях.
В результате обстрелов есть жертвы, сотни жителей города получили ранения. Точное число погибших и пострадавших планируется установить в ходе расследованиях уголовного дела.
Также сообщается, что из-за обстрелов в Счастье получили повреждения более 330 домов, часть из них полностью разрушена. Кроме того, повреждены газопровод и водопровод, а также электроподстанция.
В настоящее время следователи устанавливают, кто причастен к обстрелам города.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.