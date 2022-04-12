Власти Украины заявили о задержании 10 российских судов для их национализации

Десяток российских судов задержан в Одессе украинскими властями. Об этом сообщает государственное бюро расследований Украины.

"Следователи ГБР при содействии морской охраны и 17 пограничного отряда Госпогранслужбы, помешали вывести из Украины 8 российских грузовых судов и 2 танкера, которые находились в акватории Одесского порта на профилактических ремонтных работах", — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что задержанные корабли использовались в российских логистических операциях в Чёрном море и Дунае. Владельцы судов пытались вывести их с Украины, сменив флаг страны приписки.

Накануне, 11 апреля, задержанные российские суда переданы на хранение в администрацию морских портов Украины. В Одесскую областную военную администрацию направлены материалы для национализации этих кораблей.