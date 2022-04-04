Обстоятельства смертельного ДТП с участием рейсового автобуса выясняют правоохранители в Подмосковье.
По информации регионального управления МВД, инцидент произошёл утром 4 апреля на трассе М-9 "Балтия".
"В 9:35 на 105 км автодороги "М-9 Балтия" рейсовый автобус ЛИАЗ, двигаясь в сторону города Волоколамск по маршруту движения Москва-Волоколамск, совершил съезд с дороги с последующим падением с путепровода", — говорится в сообщении ведомства.
По данным полиции, жертвами происшествия стали два человека, число пострадавших уточняется. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ДПС.
СУ СКР по Московской области сообщило о начале проверки по факту инцидента с автобусом.
"Незамедлительно осуществлён выезд на место происшествия и организовано проведение доследственной проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — заявили в ведомстве.
Подмосковная прокуратура также начала проверку по факту ДТП на трассе М-9. Сотрудники прокуратуры намерены оценить соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках.
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