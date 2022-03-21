Обстоятельства причинения химических ожогов двоим взрослым и школьнику выясняют следователи в Московской области.
По информации регионального главного следственного управления СКР, инцидент произошёл утром 21 марта возле одной из многоэтажек города Домодедово.
"Неизвестный плеснул в лицо мужчине и женщине, предположительно, серную кислоту. Жидкость также попала на кисти рук мимо проходившего 11-летнего школьника", — говорится в сообщении ведомства.
Троих пострадавших госпитализировали с химическими ожогами различных частей тела. Следователи начали проверку по факту случившегося. В настоящее время правоохранители разыскивают напавшего на потерпевших мужчину. Согласно сведениям источника ТАСС, преступление совершил бывший муж пострадавшей женщины.
Сотрудники следственного управления проводят осмотр места происшествия и опрос очевидцев. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.
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