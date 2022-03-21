Йеменские повстанцы разбомбили нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии

Йеменские повстанцы нанесли в воскресенье серию ракетных ударов по энергетическим объектам Саудовской Аравии и нефтеперерабатывающему заводу, что привело к временному сокращению производства.

Члены повстанческого движения хуситов нанесли удары беспилотниками и ракетами по объектам, принадлежащим нефтеперерабатывающей компании Yanbu Aramco Sinopec – совместному предприятию Saudi Aramco и Китайской нефтехимической корпорации (Sinopec) – и другим энергетическим компаниям. В ходе нападения были повреждены и «гражданские дома». Сообщений о жертвах пока не поступало.

Министерство энергетики Саудовской Аравии заявило, что “нападение на объекты Yasref привело к временному сокращению производства на нефтеперерабатывающем заводе”, хотя и добавило, что сокращение будет “компенсировано из запасов”.

Представитель хуситов Йехия Сарие заявил, что “широкая и крупная военная операция” была предпринята в отместку за “агрессию и блокаду” Саудовской Аравии против Йемена.

США отреагировали мгновенно

Белый дом осудил обстрел хуситов “против гражданской инфраструктуры” и обвинил повстанцев в проведении “террористических атак с помощью Ирана, который поставляет им компоненты ракет и беспилотников, обучение и опыт”.

“Это делается в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих импорт оружия в Йемен”, - заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, подчеркнув, что США полностью поддерживают своих “партнеров” в “защите своей территории от нападений хуситов”.

Напомним, США и Британия возлагают большие надежды на Саудовскую Аравию, которая может спасти их от энергетического кризиса, вызванного антироссийскими санкциями. Может, но не хочет.