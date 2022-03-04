В Мытищах зарезали 20-летнего парня

В подмосковных Мытищах в результате драки один человек был убит и еще двое ранены.

Инцидент произошел в ночь на 3 марта на улице Мира, сообщают "Вести Подмосковья".

По данным следственных органов, участники ссоры были вооружены ножами. Ночью компания молодых людей распивала спиртные напитки на спортивной площадке вблизи многоквартирного дома. Проходившие мимо трое мужчин сделали им замечание из-за слишком громко играющей музыки.

В результате конфликта завязалась драка, в ходе которой три человека получили ножевые ранения. Один из них скончался, это молодой человек 20 лет. Также были госпитализированы двое граждан Армении 23 и 25 лет. У них колото-резаные ранения.

По данному факту расследуется уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия. Участники конфликта готовятся к допросу.

Ранее в Москве правоохранители возбудили уголовное дело в связи с массовой дракой на юго-востоке города. Её участниками стали 13 иностранцев.

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