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Автор Владимир Васютченко

Девочка получила сотрясение мозга из-за избиения толпой школьниц в Подмосковье

Происшествия

Толпа школьниц избила 13-летнюю девочку в подмосковном городе Электросталь.

Девочка получила сотрясение мозга из-за избиения толпой школьниц в Подмосковье

Как рассказал интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" отец пострадавшей, на улице Пушкина его дочь подкараулили пять несовершеннолетних, решив наказать её за общение с неким мальчиком. Девочку стали избивать руками и ногами, снимая происходящее на видео. Школьнице помог прохожий, отогнавший нападавших. Однако те позже попытались вломиться в квартиру избитой девочки, когда та вернулась домой. Этому помешал отец пострадавшей.

В больнице, куда обратилась школьницы, чтобы снять побои, выяснилось, что у неё - сотрясение мозга и ушибы. Правоохранители провели проверку в связи с избиением девочки, но прилечь к ответственности напавших на неё школьниц не удалось, поскольку они являются несовершеннолетними.

"В отношении … несовершеннолетних вынесены постановления об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении ввиду недостижения возраста административной ответственности", — сообщили в городской прокуратуре.

Родителей школьниц привлекли к административной ответственности по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей". Их оштрафовали на 500 рублей.

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Жестокость с детским лицом
Автор: Владимир Васютченко
Темы московская область
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Новости
Девочка получила сотрясение мозга из-за избиения толпой школьниц в Подмосковье
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